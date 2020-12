F1, la classifica combinata delle prove libere ad Abu Dhabi: tutti i tempi, Ferrari a centro gruppo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oggi sono andate in scena le prove libere 1 e 2 del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. La classifica combinata è la fotocopia delle prove libere 2, visto che tutti i piloti hanno sensibilmente migliorato i tempi realizzati nella sessione mattutina. Valtteri Bottas ha chiuso al comando in 1:36.276 al volante della Mercedes, rifilando 0.230 al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. A seguire le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Sebastian Vettel ottavo con la Ferrari, Sebastian Vettel 15mo. Di seguito la classifica combinata delle prove ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oggi sono andate in scena le1 e 2 del GP di Abu2020, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Laè la fotocopia2, visto chei piloti hanno sensibilmente migliorato irealizzati nella sessione mattutina. Valtteri Bottas ha chiuso al comando in 1:36.276 al volante della Mercedes, rifilando 0.230 al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. A seguire le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Sebastian Vettel ottavo con la, Sebastian Vettel 15mo. Di seguito la...

