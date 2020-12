Eddie Vedder canta dal vivo la Future Days ascoltata in The Last of Us: Parte II in un momento magico di grande musica (Di venerdì 11 dicembre 2020) Come promesso un grande ospite dei The Game Awards 2020 è stato Eddie Vedder, leader del grandissimo gruppo dei Pearl Jam. Il buon Eddie è stato introdotto da Troy Baker, interprete di Joel all'interno di The Last of Us e The Last of Us: Parte II per cantare Future Days, canzone proposta proprio all'interno del gioco di Naughty Dog. Baker ha rivelato che la scelta della canzone e diversi aspetti di Ellie e Joel sono stati inseriti da Neil Druckmann basandosi su passioni e storie dei doppiatori che hanno regalato la voce ai personaggi e Future Days è Parte integrante dei due personaggi e della storia di The Last of Us. Quale miglior modo per ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Come promesso unospite dei The Game Awards 2020 è stato, leader del grandissimo gruppo dei Pearl Jam. Il buonè stato introdotto da Troy Baker, interprete di Joel all'interno di Theof Us e Theof Us:II perre, canzone proposta proprio all'interno del gioco di Naughty Dog. Baker ha rivelato che la scelta della canzone e diversi aspetti di Ellie e Joel sono stati inseriti da Neil Druckmann basandosi su passioni e storie dei doppiatori che hanno regalato la voce ai personaggi eintegrante dei due personaggi e della storia di Theof Us. Quale miglior modo per ...

