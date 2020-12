Covid, l’Iss: “Nel Paese l’Rt è sceso a 0.82”. Record Lazio (0.67), la Regione riapre maxi store e mercati (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non è un certo un ‘miracolo natalizio’, ma il frutto dei nostri sacrifici che, malgrado tutto e tutti, abbiamo continuato a tener duro, anche ‘subendo’ privazioni abbastanza forti. Non sappiamo poi quanto ‘realmente’ abbia inciso la politica sanitaria di questo governo che, un giorno ci costringe a barricarci in casa, e quello dopo ‘apre’… boh? Rt e nuovi casi: positivo ed incoraggiante il monitoraggio condotto dall’Iss Ad ogni modo, non può che allietarci quanto emerso dall’ultimo monitoraggio condotto dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, e reso ufficiale poco fa. Ebbene, si legge che “Nel periodo 18 novembre-1 dicembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,82“. Va considerato che invece, il precedente monitoraggio rilevava ancora l’Rt a 0.91. Nello specifico spiega ancora il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non è un certo un ‘miracolo natalizio’, ma il frutto dei nostri sacrifici che, malgrado tutto e tutti, abbiamo continuato a tener duro, anche ‘subendo’ privazioni abbastanza forti. Non sappiamo poi quanto ‘realmente’ abbia inciso la politica sanitaria di questo governo che, un giorno ci costringe a barricarci in casa, e quello dopo ‘apre’… boh? Rt e nuovi casi: positivo ed incoraggiante il monitoraggio condotto dalAd ogni modo, non può che allietarci quanto emerso dall’ultimo monitoraggio condotto dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, e reso ufficiale poco fa. Ebbene, si legge cheperiodo 18 novembre-1 dicembre,medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,82“. Va considerato che invece, il precedente monitoraggio rilevava ancoraa 0.91. Nello specifico spiega ancora il ...

