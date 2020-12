Covid, Crisanti: “Terza ondata? I contagi aumenteranno da fine gennaio” (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – “Per ‘terza ondata‘ intendo un aumento dei casi: se torniamo con liberta’ assoluta movimento e riapertura della scuola non avremo gli strumenti per prevenirla, perche’ i tempi della vaccinazione saranno di mesi”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, e’ il microbiologo dell’Universita’ di Padova, Andrea Crisanti. “Fino al 7 gennaio, quando si dovrebbero riaprire le scuole, credo che i casi diminuiranno ancora. Il natale contera’ relativamente poco, contano questi giorni di spostamento e di grande mobilita’”. Quando secondo lei dovrebbero riaumentare i contagi? “Secondo me verso fine gennaio, probabilmente con la riapertura delle scuole. A meno che non si implementino delle misure piu’ restrittive”. Quali, ad esempio? “Lo scaglionamento degli ingressi a scuola- ha aggiunto- o l’imposizione della mascherina Fpp2 sugli autobus“. Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – “Per ‘terza ondata‘ intendo un aumento dei casi: se torniamo con liberta’ assoluta movimento e riapertura della scuola non avremo gli strumenti per prevenirla, perche’ i tempi della vaccinazione saranno di mesi”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, e’ il microbiologo dell’Universita’ di Padova, Andrea Crisanti. “Fino al 7 gennaio, quando si dovrebbero riaprire le scuole, credo che i casi diminuiranno ancora. Il natale contera’ relativamente poco, contano questi giorni di spostamento e di grande mobilita’”. Quando secondo lei dovrebbero riaumentare i contagi? “Secondo me verso fine gennaio, probabilmente con la riapertura delle scuole. A meno che non si implementino delle misure piu’ restrittive”. Quali, ad esempio? “Lo scaglionamento degli ingressi a scuola- ha aggiunto- o l’imposizione della mascherina Fpp2 sugli autobus“.

Adnkronos : #Covid, #Crisanti: 'Temo aumento casi da fine gennaio' @1giornodapecora - Adnkronos : #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - UnioneSarda : #Sardegna - Vertice con Crisanti: 'Contro il #Covid19 vaccino e screening di massa' - UNDMofficial : New post: Crisanti lancia l’allarme: “Problema non è tanto Natale ma questi giorni di grandi mobilità” - CorriereUmbria : Covid, il virologo Crisanti a Un giorno da pecora: 'Un errore cancellare il divieto di spostamento tra comuni'… -