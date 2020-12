Covid, Consiglio di Stato: sì cura con l'idrossiclorochina (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Italy Photo Press Sì del Consiglio di Stato all'idrossiclorochina per la cura del Covid-19, solo su prescrizione e non rimborsabile. La terza sezione ha infatti accolto, in sede cautelare, il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Italy Photo Press Sì deldiall'per ladel-19, solo su prescrizione e non rimborsabile. La terza sezione ha infatti accolto, in sede cautelare, il ...

Coronavirus: Consiglio Stato, ok cure idrossiclorochina ma non rimborsabili

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - Il Consiglio di Stato dice sì all'uso dell'idrossiclorochina come terapia per Covid-19, purché sia prescritta da ...

Covid/ Consiglio di Stato, sì all'idrossiclorochina su prescrizione del medico

Con l'ordinanza n.7097/2020, la III Sezione del Consiglio di Stato ha accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base e ha sospeso la nota del 22 luglio 2020 di Aifa che ...

