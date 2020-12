Covid 19 a Taranto, sindacato infermieri: 'Chiediamo chiarimenti su tute contraffatte' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Taranto - Il commissario provinciale del Nursind (sindacato delle professioni infermieristiche) di Taranto, Francesco Balducci, ha scritto al direttore generale dell'Asl Stefano Rossi, al Nucleo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020)- Il commissario provinciale del Nursind (delle professionistiche) di, Francesco Balducci, ha scritto al direttore generale dell'Asl Stefano Rossi, al Nucleo ...

repubblica : 'Tra dieci minuti muori': così il medico al paziente Covid in fin di vita. Maltrattamenti e furti ai defunti nell'i… - repubblica : 'Pazienti Covid trattati disumanamente, accampati, derubati e senza cure': l'inferno del Moscati di Taranto denunci… - LaGazzettaWeb : Covid 19 a Taranto, sindacato infermieri: «Chiediamo chiarimenti su tute contraffatte» - antodaloiso : 11 dicembre in Puglia, registrati 11.223 test per Covid-19 e registrati 1.813 positivi: 667 provincia di Bari, 215… - MartinaNotizie : Covid. Segnalacaso, da ASL Taranto un form online per tracciare i positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Taranto Covid 19 a Taranto, sindacato infermieri: «Chiediamo chiarimenti su tute contraffatte» La Gazzetta del Mezzogiorno CLICCA QUI o sul grafico per scaricare il bollettino in Pdf

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 11 dicembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.727, 761 morti. I tamponi effettuati sono 190.416, quasi ...

Puglia, nuova impennata: 1.813 casi in un giorno e 34 decessi. Sos a Taranto: picco di contagi e dieci morti

Cresce nuovamente il numero dei nuovi positivi in Puglia: oggi sono 1.813 (ieri erano 1.332) sulla base di 11.223 test (ieri erano 11.168) per l'infezione da Covid-19 ...

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 11 dicembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.727, 761 morti. I tamponi effettuati sono 190.416, quasi ...Cresce nuovamente il numero dei nuovi positivi in Puglia: oggi sono 1.813 (ieri erano 1.332) sulla base di 11.223 test (ieri erano 11.168) per l'infezione da Covid-19 ...