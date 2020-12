Zingaretti avverte, così il governo non va avanti (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Nè con Giuseppe Conte, nè con Matteo Renzi: il Partito Democratico "non partecipa a dispute interne al governo", fa sapere Nicola Zingaretti in un post su Facebook in cui trapela una certa inquietudine per lo stato di salute di governo e maggioranza. L'oggetto implicito dell'intervento del segretario è lo scontro in corso fra il premier e il leader di Italia viva sulla governance del Recovery Fund. Ieri, nel suo intervento al Senato, Renzi ha messo sul piatto la permanenza del suo partito nel governo, dicendo chiaramente che se sono le poltrone l'obiettivo di Conte, lui è pronto ad accontentarlo con le tre attualmente occupate dalle ministre di Italia viva e dal sottosegretario, Ivan Scalfarotto. Parole accompagnate dall'accusa a Conte di trascurare la necessaria "collegialità" nel suo ruolo di capo di ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Nè con Giuseppe Conte, nè con Matteo Renzi: il Partito Democratico "non partecipa a dispute interne al", fa sapere Nicolain un post su Facebook in cui trapela una certa inquietudine per lo stato di salute die maggioranza. L'oggetto implicito dell'intervento del segretario è lo scontro in corso fra il premier e il leader di Italia viva sulla governance del Recovery Fund. Ieri, nel suo intervento al Senato, Renzi ha messo sul piatto la permanenza del suo partito nel, dicendo chiaramente che se sono le poltrone l'obiettivo di Conte, lui è pronto ad accontentarlo con le tre attualmente occupate dalle ministre di Italia viva e dal sottosegretario, Ivan Scalfarotto. Parole accompagnate dall'accusa a Conte di trascurare la necessaria "collegialità" nel suo ruolo di capo di ...

