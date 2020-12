X Factor 2020, ha vinto Casadilego (Di venerdì 11 dicembre 2020) È Casadilego la vincitrice di X Factor 2020. La cantante diciassettenne della squadra Under Donne di Hell Raton l’ha spuntata fino alla fine, strappando la vittoria per, pare, pochi voti, ai Little Pieces of Marmelade, che quindi si classificano secondi a XF2020. Casadilego è sempre stata tra i favoriti, anche se il colpo di scena è avvenuto alla fine della seconda manche, quando a essere eliminato è stato Blind, l’altro favorito dal pubblico di giovanissimi. Si tratta comunque di una vittoria preannunciata a metà, con quel secondo posto a tutto rock dei LPOM che ha dato origine a un testa a testa piuttosto inconsueto a XF. L’edizione 2020, del resto, è stata la rivoluzione annunciata, che ha alzato il livello artistico dei concorrenti, rimettendo al primo posto la musica, nonostante ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Èla vincitrice di X. La cantante diciassettenne della squadra Under Donne di Hell Raton l’ha spuntata fino alla fine, strappando la vittoria per, pare, pochi voti, ai Little Pieces of Marmelade, che quindi si classificano secondi a XFè sempre stata tra i favoriti, anche se il colpo di scena è avvenuto alla fine della seconda manche, quando a essere eliminato è stato Blind, l’altro favorito dal pubblico di giovanissimi. Si tratta comunque di una vittoria preannunciata a metà, con quel secondo posto a tutto rock dei LPOM che ha dato origine a un testa a testa piuttosto inconsueto a XF. L’edizione, del resto, è stata la rivoluzione annunciata, che ha alzato il livello artistico dei concorrenti, rimettendo al primo posto la musica, nonostante ...

