Ultime Notizie Roma del 10-12-2020 ore 17:10 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno parliamo degli spostamenti tra comuni a Natale perché il premio è Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità il divieto di uscire dal comune in cui ci si trova e il 25 e 23 dicembre il primo gennaio la riflessione aperta da Conte potrebbe portare a modificare il decreto legge sul covid-19 giornamento con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustifichino lo spostamento chiuso nel mondo del calcio è morto Paolo Rossi l’Italia piange dell’eroe del mondiale di spagna aveva 64 anni ed era malato ma la sua scomparsa è arrivata improvvisa per gli italiani è stato capocannoniere in quel mondiale ed è stato premiato con il pallone d’oro con la Juventus di Trapattoni ha vinto due scudetti e 4 coppe il Presidente ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno parliamo degli spostamenti tra comuni a Natale perché il premio è Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità il divieto di uscire dal comune in cui ci si trova e il 25 e 23 dicembre il primo gennaio la riflessione aperta da Conte potrebbe portare a modificare il decreto legge sul covid-19 giornamento con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustifichino lo spostamento chiuso nel mondo del calcio è morto Paolo Rossi l’Italia piange dell’eroe del mondiale di spagna aveva 64 anni ed era malato ma la sua scomparsa è arrivata improvvisa per gli italiani è stato capocannoniere in quel mondiale ed è stato premiato con il pallone d’oro con la Juventus di Trapattoni ha vinto due scudetti e 4 coppe il Presidente ...

