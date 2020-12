Ultime Notizie Roma del 10-12-2020 ore 16:10 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno premier Giuseppe Conte partecipa oggi e domani al vertice del Consiglio Europeo chiamato a dare il via libera al recovery Fund con l’Ungheria e la Polonia che dicono di essere ad un passo dall’accordo e come ci arrivo e all’economia Gentiloni in Alitalia concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi che deve indicare nel piano la riforma Del Mes ha ottenuto il via libera del parlamento ma con voti risicati con il Movimento 5 Stelle / tanto che oggi per parlamentari contrari salva-stati sono passati al gruppo misto e la brexit è la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen annuncia di avere depositato da applicare in caso di nodi alla Procura di Roma chiudere sulla morte del giovane ricercatore i piani hanno immesso avvisi di chiusura indagini che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno premier Giuseppe Conte partecipa oggi e domani al vertice del Consiglio Europeo chiamato a dare il via libera al recovery Fund con l’Ungheria e la Polonia che dicono di essere ad un passo dall’accordo e come ci arrivo e all’economia Gentiloni in Alitalia concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi che deve indicare nel piano la riforma Del Mes ha ottenuto il via libera del parlamento ma con voti risicati con il Movimento 5 Stelle / tanto che oggi per parlamentari contrari salva-stati sono passati al gruppo misto e la brexit è la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen annuncia di avere depositato da applicare in caso di nodi alla Procura dichiudere sulla morte del giovane ricercatore i piani hanno immesso avvisi di chiusura indagini che ...

fanpage : Papa Francesco anticipa la messa di Natale alle 19.30 per le norme covid - fanpage : Coronavirus Veneto, è boom di contagi: 4.197 nuovi casi e 148 morti in 24 ore #10dicembre - amnestyitalia : ?? Ultime notizie: Iran, l'esecuzione di Ahmadreza Djalali risulta posticipata per i prossimi giorni, ma la situazio… - PianetaMilan : Scomparsa #PaoloRossi, #Albertini: 'Un onore conoscerti, addio Pablito' - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 10-12-2020 ore 16:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -