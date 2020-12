Svincolo di mandato

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il giorno dopo la maratona parlamentare sul Mes, mentre Conte vola al Consiglio Europeo con in tasca il sudato “pieno”, quattro deputati escono dal M5S. Sono Fabio Bernardini, Carlo Ugo De Girolamo, Antonio Lombardo e Mara Lapia, tutti contrari alla linea scelta sul Mes. Come sempre in questi casi, restare amici è difficile: “Traditi valori fondamentali” accusa Lapia. “Silenzi e mancanza di ascolto mi hanno spinto sulla porta, li tolgo dall’imbarazzo di farmi uscire” sbotta De Girolamo. Pensando alle sanzioni ventilate da Vito Crimi, per aver disobbedito alla maggioranza. Direzione, almeno per tre di loro, il gruppo Misto, da sempre rifugium peccatorum, casa aperta a tutti, e quantomeno tappa di un tragitto. Che infatti è raddoppiato: da 22 a 46 componenti, al netto di oggi. Certo, rispetto alla fronda dei 16 senatori e quaranta deputati emersa alla vigilia ...