Stabilizzati i problemi con app IO per il cashback di Stato? Aggiornamenti su Android e iPhone

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Per fortuna le anomalie starebbero rientrando: icon app IO per attivare e cominciare ad ottenere ildisono stati risolti almeno in parte, come dichiarato anche dal team di riferimento per la misura di rimborso voluto dal Governo. Solo poche ore fa, come visibile anche nel cinguettio più in basso, si è parlato di servizio oramai stabilizzato a 2 giorni dal lancio. Davvero è così e gli utenti non hanno più difficoltà? Le maggiori difficoltà con l’app IO, si sono verificate nella fase di inserimento del metodo di pagamento prescelto e ancora dell’IBAN utile per i rimborsi. Il numero di accessi al servizio spropositato (a partire dallo scorso 7 dicembre) ha mandato di certo in tilt i sistemi per circa due giorni e in non pochi casi le anomalie sono stare insormontabili. I cittadini iscritti al programma del ...

Ultime Notizie dalla rete : Stabilizzati problemi

OptiMagazine

ROMA Niente vaccino anticovid in Gran Bretagna per chi soffre di allergie. La decisione dell’autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra), presa in via precauzionale dopo che ...Da un lato la ministra Paola De Micheli che festeggia lo sblocco di “17 miliardi di cantieri grazie alla volontà politica”. Dall’altro i costruttori riuniti nell’Ance che, pur avendo sempre chiesto di ...

Obiettivo stabilizzato o no? Obiettivo reflex, opinioni e ...

Obiettivo stabilizzato o no? Per ovviare al problema dei soggetti in movimento, Canon ha attivato, su questo obiettivo reflex, due modalità di stabilizzazione. La modalità di stabilizzazione 1 è detta a doppio asse e si usa per riprendere soggetti fermi.

Stabilizzante ecologico per strade e pavimentazioni ...

Stabilizzante ecologico per strade e pavimentazioni in terreno naturale PER UN EFFETTO “TERRA BATTUTA” A ZERO IMPATTO AMBIENTALE / PAESAGGISTICO. problema. Nel corso della storia, lo sviluppo delle attività umane e delle esigenze di spostamento, sia pedonali che su ruote, ...

Come stabilizzare un video | Salvatore Aranzulla

Nessun problema, puoi stabilizzare un video anche con quest’ultimo. Per prima cosa, clicca dunque sul pulsante Aggiungi foto e video/Add videos and Photos, seleziona il filmato sul quale intendi agire e attendi che esso sia correttamente importato nel programma.