Roma, clienti al banco e assembramenti all’ingresso: scattano sanzioni e chiusura per 2 locali (Di giovedì 10 dicembre 2020) Due commercianti sanzionati e i rispettivi negozi chiusi, è questo il bilancio dei controlli dei Carabinieri di Roma, finalizzati alla verifica delle prescrizioni imposte dalle Autorità per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Controlli anti Covid nei locali: sanzionate e chiuse 2 attività Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno sanzionato amministrativamente la titolare di un bar di via Licinio Murena, una donna Romana di 45 anni, applicando la contestuale chiusura provvisoria per 3 gg, per aver consentito ad alcuni clienti l’accesso al locale e la consumazione al banco oltre l’orario consentito. Poco dopo, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante, transitando nei pressi di un minimarket di via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Due commercianti sanzionati e i rispettivi negozi chiusi, è questo il bilancio dei controlli dei Carabinieri di, finalizzati alla verifica delle prescrizioni imposte dalle Autorità per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Controlli anti Covid nei: sanzionate e chiuse 2 attività Nella serata di ieri, i Carabinieri della StazioneQuadraro hanno sanzionato amministrativamente la titolare di un bar di via Licinio Murena, una donnana di 45 anni, applicando la contestualeprovvisoria per 3 gg, per aver consentito ad alcunil’accesso al locale e la consumazione aloltre l’orario consentito. Poco dopo, i Carabinieri della Stazionepiazza Dante, transitando nei pressi di un minimarket di via ...

CorriereCitta : Roma, clienti al banco e assembramenti all’ingresso: scattano sanzioni e chiusura per 2 locali - IvanoTognassi : RT @ulturale_napoli: Abbiamo riaperto e lo abbiamo fatto in totale sicurezza e legalità . Grazie a tutti i nostri clienti . Vi aspettiamo n… - ciopweller : @romanellialessa @simasr1927 @_dajedepunta_ Abito all'estrema Roma Nord ma la maggior parte dei clienti li ho li, m… - RobertaOttav : @zarait @ZARA Ma veramente ho chiamato il vostro servizio clienti per ben 3 volte e oggi richiamerò, ma una volta c… - Biagio1950641 : RT @ulturale_napoli: Abbiamo riaperto e lo abbiamo fatto in totale sicurezza e legalità . Grazie a tutti i nostri clienti . Vi aspettiamo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma clienti Roma, clienti al banco e assembramenti all’ingresso: scattano sanzioni e chiusura per 2 locali Il Corriere della Città Roma, inosservanza norme anti assembramenti: chiusi due locali

Clicca e condividi l'articoloROMA – Proseguono i controlli dei Carabinieri di Roma finalizzati alla verifica delle prescrizioni imposte dalle Autorità per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Co ...

Campidoglio, nuova ordinanza per orari attività commerciali. Raggi: "Semplificazione e maggiore flessibilità di orario durante il periodo natalizio"

3' di lettura 10/12/2020 - È in vigore dal 9 dicembre, e fino al 6 gennaio 2021, la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per disciplinare gli orari di apertura delle attività ...

Cliens - Wikipedia

L'istituto della clientela, sviluppato agli inizi della storia di Roma in quanto rapporto giuridico, andò assumendo una dimensione essenzialmente sociale nell'età imperiale. Dionigi di Alicarnasso fa risalire l'istituzione della relazione tra Cliens e Patronus a Romolo che, dopo aver suddiviso il popolo romano in patrizi e plebei , ne definì un rapporto gerarchico, attribuendo ai Patrizi il patronato dei Plebei [1] .

Roma Capitale | Sito Istituzionale | Area riservata

Tutti i cittadini ( persone fisiche) possono accedere all’Area Riservata ed ai Servizi online di Roma Capitale utilizzando le credenziali del Sistema Pubblica di Identità Digitale ( SPID ), della Carta d'Identità Elettronica ( CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi ( CNS ).

Coronavirus Roma, troppi clienti: tre giorni di chiusura e ...

Coronavirus Roma, troppi clienti: tre giorni di chiusura e 400 euro di multa al bar San Calisto di Luca Monaco C'erano nove avventori al bancone dello storico locale di Trastevere.

Clicca e condividi l'articoloROMA – Proseguono i controlli dei Carabinieri di Roma finalizzati alla verifica delle prescrizioni imposte dalle Autorità per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Co ...3' di lettura 10/12/2020 - È in vigore dal 9 dicembre, e fino al 6 gennaio 2021, la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per disciplinare gli orari di apertura delle attività ...L'istituto della clientela, sviluppato agli inizi della storia di Roma in quanto rapporto giuridico, andò assumendo una dimensione essenzialmente sociale nell'età imperiale. Dionigi di Alicarnasso fa risalire l'istituzione della relazione tra Cliens e Patronus a Romolo che, dopo aver suddiviso il popolo romano in patrizi e plebei , ne definì un rapporto gerarchico, attribuendo ai Patrizi il patronato dei Plebei [1] .Tutti i cittadini ( persone fisiche) possono accedere all’Area Riservata ed ai Servizi online di Roma Capitale utilizzando le credenziali del Sistema Pubblica di Identità Digitale ( SPID ), della Carta d'Identità Elettronica ( CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi ( CNS ).Coronavirus Roma, troppi clienti: tre giorni di chiusura e 400 euro di multa al bar San Calisto di Luca Monaco C'erano nove avventori al bancone dello storico locale di Trastevere.