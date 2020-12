Paolo Rossi morto | quando il campione ricordava il “travolgente” Mondiale del 1982

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) In occasione del Mercato Internazionale dell’Audiovisivo di Roma nel 2019,il 10 dicembre, partecipò ad un panel di video sulla “Grande Italia” degli ultimi decenni. Il suo intervento non poteva non riguardare ill’Italia ha vinto ilanche grazie ai suoi sei gol che gli valsero il Pallone d’Oro. Nella clipracconta il ricordo “ancora vivo” di quel giorno, uno dei “più significanti della mia vita”. E non manca di fare un raffronto tra il calcio di allora e quello di oggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.