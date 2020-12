Ostia, poliziotta ladra rubava soldi e gioielli ai defunti e al clan Sapda. La pensione di un'anziana riscossa per un anno (Di giovedì 10 dicembre 2020) La poliziotta ladra rubava ai defunti e addirittura anche al clan Spada : soldi e gioielli sottoposti a sequestro giudiziario, per un valore di oltre 90mila euro . Accade a Ostia , dove una agente di ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Laaie addirittura anche alSpada :sottoposti a sequestro giudiziario, per un valore di oltre 90mila euro . Accade a, dove una agente di ...

holertogni : Ostia, la poliziotta ladra rubava soldi ai defunti e anche al clan Spada: sottratti denaro e gioielli per 90 mila e… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #ostia, #poliziotta ladra rubava soldi ai defunti e anche al clan Spada: sottratti denaro e gioielli per 90 mila euro h… - LevyGalanti : RT @ilmessaggeroit: #ostia, #poliziotta ladra rubava soldi ai defunti e anche al clan Spada: sottratti denaro e gioielli per 90 mila euro h… - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: #ostia, #poliziotta ladra rubava soldi ai defunti e anche al clan Spada: sottratti denaro e gioielli per 90 mila euro h… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #ostia, #poliziotta ladra rubava soldi ai defunti e anche al clan Spada: sottratti denaro e gioielli per 90 mila euro h… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia poliziotta Ostia, la poliziotta ladra rubava soldi ai defunti e anche al clan Spada: sottratti denaro e gioielli per 90 mila euro Il Messaggero Ostia, poliziotta ladra rubava soldi ai defunti e anche al clan Spada: sottratti denaro e gioielli per 90 mila euro

Rubava in commissariato, avventandosi, a più riprese lontana dallo sguardo dei colleghi, sui soldi e sui gioielli sottoposti a sequestro giudiziario. Non si è rivelata di certo ...

Ostia, contromano provoca incidente e picchia gli infermieri intervenuti

Un romano di 29 anni ieri ha provocato un incidente e poi si è scagliato contro le persone coinvolte nel sinistro. E' accaduto a Ostia, in via via P. Romani: C.E., con ...

Rubava in commissariato, avventandosi, a più riprese lontana dallo sguardo dei colleghi, sui soldi e sui gioielli sottoposti a sequestro giudiziario. Non si è rivelata di certo ...Un romano di 29 anni ieri ha provocato un incidente e poi si è scagliato contro le persone coinvolte nel sinistro. E' accaduto a Ostia, in via via P. Romani: C.E., con ...