“Non è finita qui”. Bianca Berlinguer rischia grosso dopo l’incidente con Mauro Corona. La decisione Rai (Di giovedì 10 dicembre 2020) La vicenda che vede coinvolti Franco Di Mare, Bianca Berlinguer e Mauro Corona si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo. dopo l’allontanamento dal programma CartaBianca dello scrittore e alpinista, la conduttrice aveva espresso più volte il suo punto di vista. dopo l’insulto di Mauro a Bianca, apostrofata come “gallina” e la successiva reazione della conduttrice che aveva interrotto il collegamento, i due si sono chiariti. Lo stesso Corona ha spiegato di aver chiesto scusa a Bianca e quest’ultima lo ha perdonato perché “è una buona persona”. Dunque tutto chiarito? Niente affatto. Recentemente, infatti, Valerio Staffelli di Striscia La Notizia ha consegnato un bel tapiro d’oro alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) La vicenda che vede coinvolti Franco Di Mare,si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo.l’allontanamento dal programma Cartadello scrittore e alpinista, la conduttrice aveva espresso più volte il suo punto di vista.l’insulto di, apostrofata come “gallina” e la successiva reazione della conduttrice che aveva interrotto il collegamento, i due si sono chiariti. Lo stessoha spiegato di aver chiesto scusa ae quest’ultima lo ha perdonato perché “è una buona persona”. Dunque tutto chiarito? Niente affatto. Recentemente, infatti, Valerio Staffelli di Striscia La Notizia ha consegnato un bel tapiro d’oro alla ...

Inter : ?? | FINITA Gara conclusa a San Siro, il risultato non si sblocca nemmeno nel recupero ? #InterShakhtar 0?-0?… - borghi_claudio : Finita l'assemblea M5S. Speriamo adesso non si facciano tirare dentro nella trappola dello scrivere risoluzioni suf… - borghi_claudio : Non è che sia il massimo... No MES e si patrimoniale. Inoltre limitarsi a 'inadatto' è inquietante. Però è già qual… - carlomarcomenna : RT @Inter: ?? | FINITA Gara conclusa a San Siro, il risultato non si sblocca nemmeno nel recupero ? #InterShakhtar 0?-0? #FORZAINTER ????… - sebaquila : @Luin_Painting A volte mi prende l'angoscia e lo sconforto, mi viene voglia di chiudere tutto, poi mi dico... NON… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non finita Campione d'Italia, l'archistar Mario Botta: «Il mio Casinò è una bruttura» Corriere della Sera