NEGRAMARO/ Sul palco di X Factor 2020 con medley di successi, Giuliano Sangiorgi.. (Di venerdì 11 dicembre 2020) I NEGRAMARO sono i superospiti della finalissima di X Factor 2020 e saliranno sul palco con Contatto, il loro ultimo lavoro Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Isono i superospiti della finalissima di Xe saliranno sulcon Contatto, il loro ultimo lavoro

fanpage : Ospiti d'eccezione sul palco della finale di #XFactor2020 - Fool_king : #XF2020 @Negramaro apprezzo molto @sonolamadame1 che arriva struccata sul palco (?) #negramaro #XFactor2020 #madame - Nikina_music : @OndeFunky @Negramaro Eccoli ?? che bello vederli sul palco - emi_bar : Sto momento coi Negramaro è tipo quando a Sanremo non sanno più chi far salire sul palco in attesa di dichiarare il vincitore #xf2020 - TV8it : E se poi insieme ai @Negramaro arriva sul palco di #XF2020 anche @sonolamadame1 noi VOLIAMO ?? -