Napoli-Real Sociedad, i convocati di mister Gattuso (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Napoli ha comunicato la lista dei convocati per il match di Europa League, il primo nello stadio Diego Armando Maradona, contro gli spagnoli del Real Sociedad. A dirigerà la sfida sarà il fischietto israeliano Grinfeld. Resta fuori, oltre a Hysaj e Rrahmani risultati nuovamente positivi al Covid, l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, ancora alle prese con il lavoro personalizzato in campo e palestra. I convocati di mister Gattuso: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilha comunicato la lista deiper il match di Europa League, il primo nello stadio Diego Armando Maradona, contro gli spagnoli del. A dirigerà la sfida sarà il fischietto israeliano Grinfeld. Resta fuori, oltre a Hysaj e Rrahmani risultati nuovamente positivi al Covid, l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, ancora alle prese con il lavoro personalizzato in campo e palestra. Idi: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRealSociedad ?? - tancredipalmeri : E adesso è ufficiale: minuto di silenzio stasera in Europa League. E come scrivevo ieri, il primo minuto di silenz… - tancredipalmeri : Sono sicuro che sarà fatto osservare un minuto di silenzio per #PaoloRossi in Europa League e in Serie A. E sapete… - Hsiwk_ : RT @RaffaeleDeSa: Il primo obiettivo stagionale può essere raggiunto oggi al Maradona di #Napoli. Ad ostacolarci troviamo la Real Sociedad,… - MundoNapoli : Europa League: Napoli-Real Sociedad ore 18:55 ecco i convocati -