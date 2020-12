Metro Cornelia | le scale mobili da poco revisionate e…già rotte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ledellaerano statecinque mesi fa, ma nella giornata di oggi si sonodi nuovo. L’Atac precisa che i sistemi di sicurezza sono riusciti a bloccare subito l’impianto, a bordo c’era un passeggero che però non ha subito conseguenze. Leggi anche: Pestano a calci e pugni un disabile e gli rubano lo zaino: preso uno dei 3 aggressori Dopo vent’anni di utilizzo ininterrotto le, della, erano stati effettuati i lavori per la revisione degli impianti. La stazione era stata riaperta a fine maggio e dopo cinque mesi, oggi, di nuovo bloccata. Le cause sono ancora imprecisate, l’Atac conferma che erano state eseguite tutte le manutenzioni necessarie e ...