Lapo Elkann nel mirino degli odiatori social per quel tweet contro i gruppi fascisti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lapo Elkann ha ricevuto minacce di morte per quel tweet in cui – commentando un servizio di Report su Rai 3 – ha affermato che i gruppi fascisti vanno sciolti. In seguito a quella affermazione l'imprenditore ha ricevuto una serie di minacce che ha riportato alle autorità e su Twitter informando che provvederà a sporgere denuncia alle autorità competenti. E' tempo di sciogliere TUTTE le organizzazioni fasciste ed estremiste SUBITO. VERGOGNA. #Reportrai3 — Lapo Elkann (@LapoElkann ) December 7, 2020 LEGGI ANCHE >>> Come Lapo Elkann sta facendo del bene utilizzando Twitter Lapo Elkann minacciato dai fascisti

