Halo Infinite: l'attesa esclusiva per le console di Microsoft uscirà in autunno del 2021 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Svelata ufficialmente la finestra di lancio del nuovo titolo di 343 Industries, che avrebbe dovuto debuttare al fianco di Xbox Series XS a novembre 2020. Leggi su nospoiler (Di giovedì 10 dicembre 2020) Svelata ufficialmente la finestra di lancio del nuovo titolo di 343 Industries, che avrebbe dovuto debuttare al fianco di Xbox Series XS a novembre 2020.

