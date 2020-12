Fratelli di… indagini e Procure. Ora vogliono manganellare Report. Il servizio sulle inchieste a Latina non piace a FdI. Torna la voglia di bavaglio contro la trasmissione Rai (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tra ipotesi di associazioni per delinquere impegnate a fare affari con l’urbanistica e con lo sport, appalti dati agli amici degli amici senza gara, riciclaggio, rapporti opachi con la malavita di origine nomade, incaricata anche di acquistare voti, negli ultimi cinque anni sono numerose le inchieste in cui sono finiti esponenti di Fratelli d’Italia in provincia di Latina. Sono stati arrestati e sono attualmente imputati l’ex sindaco ed ex consigliere regionale Giovanni Di Giorgi e l’ex deputato e tesoriere del partito alla Camera, Pasquale Maietta (nella foto). Senza contare che nell’inchiesta “Alba Pontina”, tra i beneficiari dei voti “comprati” dal clan Di Sivio i pentiti indicano pure il senatore Nicola Calandrini, è stato fatto cenno a pregiudicati che si sarebbero occupati della campagna elettorale dell’attuale europarlamentare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tra ipotesi di associazioni per delinquere impegnate a fare affari con l’urbanistica e con lo sport, appalti dati agli amici degli amici senza gara, riciclaggio, rapporti opachi con la malavita di origine nomade, incaricata anche di acquistare voti, negli ultimi cinque anni sono numerose lein cui sono finiti esponenti did’Italia in provincia di. Sono stati arrestati e sono attualmente imputati l’ex sindaco ed ex consigliere regionale Giovanni Di Giorgi e l’ex deputato e tesoriere del partito alla Camera, Pasquale Maietta (nella foto). Senza contare che nell’inchiesta “Alba Pontina”, tra i beneficiari dei voti “comprati” dal clan Di Sivio i pentiti indicano pure il senatore Nicola Calandrini, è stato fatto cenno a pregiudicati che si sarebbero occupati della campagna elettorale dell’attuale europarlamentare ...

