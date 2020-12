Fedez sempre più Rockstar. Voglio fare il ballerino (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fedez insegue un nuovo “sogno”, diventare un ballerino. La rivelazione arriva attraverso le stories di Instagram. Fedez e Chiara (Instagram)Federico Leonardo Lucia, ai più noto con il nome di Fedez, ha una carriera già molto ricca alle spalle. Nonostante i soli 31 anni d’età, il rapper milanese ha raccolto tante esperienze diverse, diventando una vera e propria icona. Soprattutto i più piccoli guardano a Fedez come un idolo da seguire, imitare, anche per quanto egli stesso mostra sui social. Un lusso sfrenato, tante cose da mostrare ai suoi followers, ultima la tuta incredibile di Iron Man. Poi il matrimonio con Chiara Ferragni, un passo importante e decisivo per la vita di Federico, con la nascita dei Ferragnez e le nozze seguite a furor di popolo sui social. Insomma, già tanti ... Leggi su kronic (Di giovedì 10 dicembre 2020)insegue un nuovo “sogno”, diventare un. La rivelazione arriva attraverso le stories di Instagram.e Chiara (Instagram)Federico Leonardo Lucia, ai più noto con il nome di, ha una carriera già molto ricca alle spalle. Nonostante i soli 31 anni d’età, il rapper milanese ha raccolto tante esperienze diverse, diventando una vera e propria icona. Soprattutto i più piccoli guardano acome un idolo da seguire, imitare, anche per quanto egli stesso mostra sui social. Un lusso sfrenato, tante cose da mostrare ai suoi followers, ultima la tuta incredibile di Iron Man. Poi il matrimonio con Chiara Ferragni, un passo importante e decisivo per la vita di Federico, con la nascita dei Ferragnez e le nozze seguite a furor di popolo sui social. Insomma, già tanti ...

Fedez è nato a Milano il 15 ottobre 1989 ma è cresciuto a Buccinasco. La sua famiglia è originaria di Castel Lagopesole, provincia di Potenza e ha dichiarato che tra i suoi avi figura il brigante Ninco Nanco. Durante l'adolescenza ha frequentato il liceo artistico, abbandonando tuttavia gli studi al quarto anno per focalizzarsi sulla musica.

Ferragni e Fedez ricevono l'Ambrogino d'Oro da Sala: "Speriamo di fare sempre più per l'Italia" La coppia riceve dalle mani del sindaco di Milano Sala la massima onorificenza concessa dalla ...

