“Elisabetta l’ha fatto con te…” Cristiano Malgioglio fulmina Pierpaolo Pretelli | “La situazione è chiarissima”

Momenti molto intensi si sono verificati nella giornata del 10 dicembre nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. Nonostante sia andata via dal reality show, il nome di Elisabetta Gregoraci continua ad essere attuale tra i vipponi. Impossibile dimenticare così in fretta il rapporto tra la donna e Pierpaolo Pretelli, mai chiarito definitivamente. Nessuno ha infatti compreso al 100% quali fossero le intenzioni della showgirl nei confronti dell'ex velino di 'Striscia la Notizia'. Ma c'è chi ha le idee chiare. Cristiano Malgioglio ha voluto saperne di più su questa amicizia speciale nata all'interno del programma condotto da Alfonso Signorini. Il giovane ha confidato di aver avuto interesse nei confronti di Elisabetta sin dal primo istante che l'ha vista, anche perché ha sempre avuto attrazione per donne più ...

