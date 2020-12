Covid, il primo caso confermato di reinfezione: due cappi diversi di virus (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si tratta di una dottoressa di 37 anni. La prima volta si è infettata nel giugno scorso, la seconda volta ad ottobre. La conferma arriva dal Brasile, si tratta del primo caso di reinfezione da Covid e riguarda una dottoressa di 37 anni. What happens in a largely uncontrolled Covid epidemic? In Manaus, Brazil, attack L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si tratta di una dottoressa di 37 anni. La prima volta si è infettata nel giugno scorso, la seconda volta ad ottobre. La conferma arriva dal Brasile, si tratta deldidae riguarda una dottoressa di 37 anni. What happens in a largely uncontrolledepidemic? In Manaus, Brazil, attack L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Gb, stop al #vaccino a chi ha reazioni allergiche, dopo due episodi avvenuti nella prima giornata di somministrazi… - MediasetTgcom24 : Covid, in Brasile primo caso confermato di reinfezione #COVID - stanzaselvaggia : Mi piacciono il suo golfino grigio a pois, la t-shirt scema col pinguino, la tinta carota come certe dive degli ann… - BobToney65 : RT @lameduck1960: Tutti i 9000+ studenti di Cambridge risultati positivi ad un primo test per il covid nella settimana fino al 6 dicembre,… - annetdep : Il primo che mi dice che il covid non esiste o che in quel determinato comune non ci sono casi LO ASFALTO Grz al… -