Colombia | gli indigeni di Ticoya rischiano di scomparire per il Covid | l’appello alla commissione dei Diritti umani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La pandemia ha minacciato ifondamentali in tutto il mondo, mettendo a dura prova soprattutto le realtà più vulnerabili. Tra le comunità più a rischio ci sono le popolazioni indigene. Per la Giornata mondiale per la protezione e promozione deil’Associazione Luca Coscioni, attiva a livello internazionale a tutela del dirittoscienza esalute, rende nota un’azione in favore del dirittosalute degli abitanti delle comunità indigene della riserva, che si trova nella regione amazzonica della, dove vivono 6273 persone di etnia Ticuna, Cocama e Yagua, distribuite in 22 comunità indigene. In questi territori le autorità nazionali non hanno adottato le necessarie misure preventive per ...