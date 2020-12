Collovati contro i maschi in gonna. Attacco choc: "Vengo lì e ti brucio" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francesca Galici Il politicamente corretto social ha una nuova vittima: Caterina Collovati. La giornalista da giorni è vittima di una shitstorm per essere andata contro il pensiero della massa La nostra società ha un problema. O meglio, tra i tanti problemi della nostra società, uno è senz'altro la dittatura social del politicamente corretto. E non è un modo di dire. Sui social network si è formato un movimento, non troppo spontaneo, di giovani, giovanissimi e meno giovani, che vorrebbero cancellare la cultura identitaria, sradicare le tradizioni e il pensiero critico per un unico flusso a senso unico in cui si deve pensare, dire e fare solo quello che "è giusto". Per loro. E guai a criticare, a dissentire, a essere una voce fuori dal coro. Si viene additati come in una sorta di inquisizione 3.0, in cui le pietre sono i commenti ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francesca Galici Il politicamente corretto social ha una nuova vittima: Caterina. La giornalista da giorni è vittima di una shitstorm per essere andatail pensiero della massa La nostra società ha un problema. O meglio, tra i tanti problemi della nostra società, uno è senz'altro la dittatura social del politicamente corretto. E non è un modo di dire. Sui social network si è formato un movimento, non troppo spontaneo, di giovani, giovanissimi e meno giovani, che vorrebbero cancellare la cultura identitaria, sradicare le tradizioni e il pensiero critico per un unico flusso a senso unico in cui si deve pensare, dire e fare solo quello che "è giusto". Per loro. E guai a criticare, a dissentire, a essere una voce fuori dal coro. Si viene additati come in una sorta di inquisizione 3.0, in cui le pietre sono i commenti ...

