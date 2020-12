Benevento, contro l’ex De Zerbi per sfatare il tabù Sassuolo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Benevento deve sfatare il tabù Sassuolo, allenato da Roberto De Zerbi: allenatore rimasto nei cuori dei tifosi giallorossi L’undicesima giornata di Serie A si aprirà venerdì 11 dicembre con l’anticipo delle 20.45 tra Sassuolo e Benevento. Al Mapei Stadium sarà la sfida tra Roberto De Zerbi, allenatore dei neroverdi, e il suo vecchio club giallorosso; squadra allenata nel 2017/2018. Una stagione sfortunata, culminata con la retrocessione in Serie B che però aveva mostrato tutte le qualità di un tecnico che adesso è considerato tra i migliori in Italia. L’addio tra il Benevento e De Zerbi non si è portato dietro strascichi, anzi la tifoseria, dopo aver accolto con un po’ di ostilità l’allenatore, ha ancora in mente il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildeveil, allenato da Roberto De: allenatore rimasto nei cuori dei tifosi giallorossi L’undicesima giornata di Serie A si aprirà venerdì 11 dicembre con l’anticipo delle 20.45 tra. Al Mapei Stadium sarà la sfida tra Roberto De, allenatore dei neroverdi, e il suo vecchio club giallorosso; squadra allenata nel 2017/2018. Una stagione sfortunata, culminata con la retrocessione in Serie B che però aveva mostrato tutte le qualità di un tecnico che adesso è considerato tra i migliori in Italia. L’addio tra ile Denon si è portato dietro strascichi, anzi la tifoseria, dopo aver accolto con un po’ di ostilità l’allenatore, ha ancora in mente il ...

cardylove2000mh : @51m0_ @Jnterista_9 Non sta giocando nel Monza, anche secondo me doveva rimanere ma non come vice Bastoni, Kolarov… - SFontana9 : @nicola_quinzio Tanto contro avrai Immobile nella durissima sfida all'Hellas, Boga fuori forma ed eventualmente Ras… - sportli26181512 : Sassuolo, De Zerbi: 'Il Benevento non sarà mai un nemico. ': Sassuolo, De Zerbi: 'Il Benevento non sarà mai un nemi… - carloarbini51 : RT @Boboj29: E' considerato da tanti un gran giocatore , questo dopo aver segnato contro il Bologna, il Benevento,Torino ,poi quando verame… -