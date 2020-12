“A letto con Briatore?”. Elisabetta Gregoraci fuori dal GF Vip, attacco senza precedenti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci si è finalmente ricongiunta al figlio Nathan Falco. Nonostante le pressioni di Alfonso Signorini, infatti, nel corso della diretta del GF Vip di lunedì 7 dicembre 2020 la conduttrice e showgirl calabrese ha salutato tutti i suoi coinquilini, Pierpaolo Pretelli in primis, e ha chiuso dietro di sé la famosa porta rossa. Non poteva sopportare nemmeno l’idea di stare lontano dal figlio durante le feste di Natale, dunque la decisione di non continuare la sua avventura nella Casa più spiata di Cinecittà, dove è rimasta per oltre due mesi. Il reality, come è noto, andrà in onda fino a febbraio 2021 e, ovviamente, sono previsti altri ingressi. Tre, ovvero quelli di Filippo Nardi, Sonia Lorenzini di UeD e Samantha De Grenet, sono in programma per venerdì questo. (Continua dopo la foto) Poi la settimana successiva, ha confermato Signorini, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)si è finalmente ricongiunta al figlio Nathan Falco. Nonostante le pressioni di Alfonso Signorini, infatti, nel corso della diretta del GF Vip di lunedì 7 dicembre 2020 la conduttrice e showgirl calabrese ha salutato tutti i suoi coinquilini, Pierpaolo Pretelli in primis, e ha chiuso dietro di sé la famosa porta rossa. Non poteva sopportare nemmeno l’idea di stare lontano dal figlio durante le feste di Natale, dunque la decisione di non continuare la sua avventura nella Casa più spiata di Cinecittà, dove è rimasta per oltre due mesi. Il reality, come è noto, andrà in onda fino a febbraio 2021 e, ovviamente, sono previsti altri ingressi. Tre, ovvero quelli di Filippo Nardi, Sonia Lorenzini di UeD e Samantha De Grenet, sono in programma per venerdì questo. (Continua dopo la foto) Poi la settimana successiva, ha confermato Signorini, ...

