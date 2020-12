Trasformazione in diritto di proprietà | Mastella annuncia riduzione delle somme dovute

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una buona notizia per i numerosi cittadini interessati all’annosa vicenda delladeldi Superficie indi. Il Sindaco, Clemente, e l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Benevento, Raffaele Romano, comunicano che il Dirigente del Settore Urbanistica ed Attività Produttive, Antonio Iadicicco, attraverso la struttura tecnica, ha emesso una determina con cui, nel prendere atto del Decreto n. 151/2020 del Ministero dell’Economia eFinanze, viene adeguato il calcolo del corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli convenzionali relativi alle modalità di alienazione e locazione degli immobili PEEP. Pertanto, a far data dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente di tale determinazione ...