Tradimento indegno Fuori da Montecitorio | queste magliette e i soldi | è il funerale dei 5 Stelle? | Video

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel giorno del Mes, Fratelli d'Italia fa ilal Movimento 5, dentro el'aula di. Dopo aver protestato alla Camera indossando la maglietta "M5s=Mes" i deputati di FdI guidati dalla leader Giorgia Meloni hanno inscenato un flash mob davanti in piazza, allestendo una sorta di asta con tanto di banditore (un dirigente dell'esecutivo di Gioventù nazionale) a ricordare come la maggioranza approvando la riforma del Mes metta all'asta l'Italia in cambio delle loro poltrone. "Siamo qui a denunciare l'ennesimoai danni degli italiani perpetrato soprattutto da M5s che nel suo programma prometteva lo smatellamento del Mes e invece oggi vota una riforma che nel caso di accesso di uno Stato al Fondo comporterebbe probabilmente l'obbligo di ristrutturazione del ...