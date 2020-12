Scuola | riattivato il sistema per i pagamenti di mensa e trasporto | ecco tutte le scadenze

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma Capitale annuncia la riapertura delper il pagamento della quotae delscolastico: la scadenza è il 22 gennaio. A partire da domani, 10 dicembre, saràilper il pagamento delle quote per i Servizi di Ristorazione escolastico relativi all’a.s. 2020/2021. Ilera stato sospeso per permettere l’aggiornamento degli importi, con la compensazione delle quote versate per i mesi di chiusura del servizio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Leggi anche: Pomezia aderisce ad ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’: al via la consegna dei libri nelle scuole del territorio La scadenza delle rate di settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio è fissata al 22 gennaio 2021.le ...