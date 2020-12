Regali di Natale, le idee per lui (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Che si voglia risvegliare un fanciullino interiore o rendere omaggio a passioni più adulte, intercettare un'idea per rendere davvero smart il lavoro o coltivare un'evasione tutta al maschile, nella gallery qui sotto troverete idee e suggerimenti per ogni tasca. Sia che il regalo debba risolversi in un gesto simbolico, sia voglia coincidere con una pazzia motivata da ragioni sentimentali, le più sacrosante di tutte. Ma più che con il cuore, scegliete con la ragione, con il destinatario in testa. Lui, di certo, apprezzerà. PlayStation5 La nuova console di casa Sony, molto più fulminea della generazione precedente, per regalare un livello di interattività mai raggiunto prima. La porta d'accesso ad altri mondi possibili. L'oggetto del desiderio principe di questo Natale. Qui la nostra prova video completa. In due versioni, con o senza unità disco. Da ... Leggi su panorama (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Che si voglia risvegliare un fanciullino interiore o rendere omaggio a passioni più adulte, intercettare un'idea per rendere davvero smart il lavoro o coltivare un'evasione tutta al maschile, nella gallery qui sotto troveretee suggerimenti per ogni tasca. Sia che il regalo debba risolversi in un gesto simbolico, sia voglia coincidere con una pazzia motivata da ragioni sentimentali, le più sacrosante di tutte. Ma più che con il cuore, scegliete con la ragione, con il destinatario in testa. Lui, di certo, apprezzerà. PlayStation5 La nuova console di casa Sony, molto più fulminea della generazione precedente, per regalare un livello di interattività mai raggiunto prima. La porta d'accesso ad altri mondi possibili. L'oggetto del desiderio principe di questo. Qui la nostra prova video completa. In due versioni, con o senza unità disco. Da ...

Librimondadori : In cerca di un libro di genere storico da regalare a Natale? Tra i consigli del @Corriere della Sera c'è anche 'Sto… - MARCOCARTA85 : Mentre registravo capivo che (prima) il Natale era l’attesa. (Forse dei regali). Ora è l’attesa di tornare a casa… - rugiadaaa : @imcate l’anno scorso ho speso un sacco di soldi per fargli dei regali bellissimi e in cambio mi hanno regalato in… - SkyTG24 : Natale 2020: 10 regali hi-tech per gli sportivi - anna_dtt : Vorrei un Natale a luce spente ma col Cuore acceso . Un Natale con persone meno illuminate fuori e più Splendenti d… -