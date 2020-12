Lascia telefono in carica mentre fa bagno in vasca: 24enne muore fulminata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . L’amica:”Ho urlato, l’ho scossa, non dava segni di vita…” Olesya Semenova, 24 anni, è morta fulminata dopo aver Lasciato in carica il suo iPhone mentre si stava facendo il bagno in vasca. L’ha trovata la sua coinquilina, Daria, che ha subito contattato i L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . L’amica:”Ho urlato, l’ho scossa, non dava segni di vita…” Olesya Semenova, 24 anni, è mortadopo averto inil suo iPhonesi stava facendo ilin. L’ha trovata la sua coinquilina, Daria, che ha subito contattato i L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

4lmostlove : @chiamatemicla amo lascia il telefono in un’altra sala - defnotpetra : Nonna mi ha detto 'lascia perdere, dai che non hai nulla'. Sospiro. Le dico che 'sì, va tutto bene'. Lascio giù il… - alessianardee : @alicefodrini @not_milkplus Calcola sii, tra l’altro lascia squillare il telefono senza rispondere per sentire la c… - agrega3006 : Ma ragazzi però pure su questo no! Cioè probabilmente lei avrà preso possesso del telefono e avrà visto qualcosa ma… - elissvilla : lascia perdere chi muore per telefono chi gioca a sopravvivere -