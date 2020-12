Lapo Elkann, aperta un’inchiesta per detenzioni di sostanze stupefacenti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lapo Elkann nel mese di settembre è stato fermato e trovato in possesso di cocaina secondo quanto raccontato da Il Fatto Quotidiano. L’imprenditore sarebbe stato fermato due volte tra Portofino e Santa Margherita, prima per eccesso di velocità e poi per il possesso di alcune dosi di cocaina (intorno ai 3-4 grammi). La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per detenzioni di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio, ma la pm Saracino ha chiesto l’archiviazione perché la quantità e compatibile con ciò che si può considerare per uso personale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020)nel mese di settembre è stato fermato e trovato in possesso di cocaina secondo quanto raccontato da Il Fatto Quotidiano. L’imprenditore sarebbe stato fermato due volte tra Portofino e Santa Margherita, prima per eccesso di velocità e poi per il possesso di alcune dosi di cocaina (intorno ai 3-4 grammi). La Procura di Genova ha apertoperdi sostanzaai fini di spaccio, ma la pm Saracino ha chiesto l’archiviazione perché la quantità e compatibile con ciò che si può considerare per uso personale. SportFace.

