Iva Zanicchi | l’attacco a Giuseppe Conte lascia di stucco i fan

Leggi su chenews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ivaè disperata, il dolore della cantantei fan senza parole: “Sto morendo e lui pensa alla fidanzata”, l’accusa è molto pensante. Iva(fonte foto: Instagram, @ official iva)Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Fuori dal Coro, il programma di attualità di Rete 4, Ivasi è scagliata contro il presidente del consiglio. In particolare ad aver causato la rabbia dellala conferenza stampa della settimana scorsa, tenuta daper presentare l’ultimo Dpcm, nel corso della quale, rispondendo alla domanda di un giornalista, ha difeso la sua fidanzata Olivia Paladino. Il giornalista ha infatti chiesto spiegazioni ariguardo ...