“Il Silenzio dell’Acqua 2”, un trauma per Giorgio Pasotti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Fiction “Il Silenzio dell’Acqua 2” ha assistito ad una serie di problemi con Mediaset, ma scopriamo il tragico episodio accaduto poco fa. Ultimamente abbiamo assistito ad un cambio di programmazione di Mediaset, ma pare che non abbia giovato la serie Tv. “Il Silenzio dell’Acqua 2” è una Miniserie dal genere thriller poliziesco ideata da Leggi su youmovies (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Fiction “Il2” ha assistito ad una serie di problemi con Mediaset, ma scopriamo il tragico episodio accaduto poco fa. Ultimamente abbiamo assistito ad un cambio di programmazione di Mediaset, ma pare che non abbia giovato la serie Tv. “Il2” è una Miniserie dal genere thriller poliziesco ideata da

CarloCalenda : Marianna, troverebbero qualsiasi punto per evitare la caduta. Quello che è abbastanza incredibile, ancora una volta… - SusannaCeccardi : È vergognoso quanto sta accadendo in questi giorni sulla vicenda relativa al piano pandemico italiano che non sareb… - chetempochefa : 'La giustizia per Giulio Regeni è una giustizia che riguarda ogni cittadino italiano, ogni cittadino europeo. Non p… - Hakflak : RT @DonatoMarinelli: Non serve cercare fuori, un luogo magico dove il silenzio è pace la bellezza inusuale ed il pensiero un incanto è dent… - capomuta : @Mussmauer @alebi69 Finchè ne parli, anche male, e ti agiti dai comunque loro importanza. E NON la meritano. Un bel… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Silenzio Stadio Maradona, i sacerdoti di Napoli difendono il nome dello stadio: «Diego ci ha dato gli scudetti, San... Corriere della Sera