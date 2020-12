Grande Fratello Vip a Capodanno: una conduttrice furiosa per la scelta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Grande Fratello Vip in onda a Capodanno, qualcuno a Mediaset non gradisce il cambiamento di programma: una conduttrice reagisce male. Il Grande Fratello Vip andrà in onda a Capodanno ma qualcuno a Mediaset non ha gradito la scelta dell’azienda: una conduttrice ha reagito molto male, ecco perchè. Malcontento a Canale 5, secondo il portale Leggi su youmovies (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. IlVip in onda a, qualcuno a Mediaset non gradisce il cambiamento di programma: unareagisce male. IlVip andrà in onda ama qualcuno a Mediaset non ha gradito ladell’azienda: unaha reagito molto male, ecco perchè. Malcontento a Canale 5, secondo il portale

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - neveghiacciata : RT @sbrinzii: Non ci sarà più una dinamica dello stesso calibro, ma nemmeno un’amicizia così profonda e sincera che va oltre ogni cosa. IL… - giuls1313 : RT @ccaarmencita: Tommaso: “Posso reggere il confronto con il grande fratello e uscirne illeso” È ANDATA DA DIO, NO? #GFVIP #secondavita ht… - MariaCr29374161 : @GrandeFratello Vogliamo a Pietro delle piane deve entrare grande fratello VIP devi fare la pace Pietro delle piane -