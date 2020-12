Gli schermi delle nosre brame: Odyssey della Samsung e UltraGear della Lg (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il primo è un gioiello per videogame e film, e anche il secondo se la cava. Ma se volete risparmiare... Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il primo è un gioiello per videogame e film, e anche il secondo se la cava. Ma se volete risparmiare...

VillaDonatello : Come gli schermi luminosi disturbano il sonno dei giovani [#Riscoprili] - xx_dlibyh : RT @thinlwt: ricordatevi sempre che questo è un social e ciò non implica che avete il diritto di sparare ogni cosa che pensate, riflettete,… - Marco88836231 : @myrtamerlino Dovrebbero radiare te da tutti gli schermi televisivi italiani! Manco sai cosa è veramente successo e… - whisperhaz : RT @thinlwt: ricordatevi sempre che questo è un social e ciò non implica che avete il diritto di sparare ogni cosa che pensate, riflettete,… - 97fe67cc845e42b : RT @nondirmelopiu: Petizione per avere la clip del discorso motivazionale di Fra a Tommy alla serata Romana, proiettata su tutti gli scherm… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli schermi Gli schermi delle nosre brame: Odyssey della Samsung e UltraGear della Lg La Repubblica Gli schermi delle nosre brame: Odyssey della Samsung e UltraGear della Lg

E' molto curvo, quasi troppo. Quando ci si siede davanti al monitor Odyssey G7 della Samsung, l’impressione è quella di essere circondati dal pannello. Effetto voluto, ma leggermente claustrofobico, a ...

Lo smart working spinge gli acquisti di computer da parte delle famiglie

Lo smart working ha dato nuovo ossigeno al mercato dei computer, in particolare a quello dei notebook. Nei dieci anni passati, le vendite mondiali ...

E' molto curvo, quasi troppo. Quando ci si siede davanti al monitor Odyssey G7 della Samsung, l’impressione è quella di essere circondati dal pannello. Effetto voluto, ma leggermente claustrofobico, a ...Lo smart working ha dato nuovo ossigeno al mercato dei computer, in particolare a quello dei notebook. Nei dieci anni passati, le vendite mondiali ...