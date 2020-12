Ghana: elezioni, 5 morti in scontri (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ACCRA, 09 DIC - È di 5 morti il bilancio delle violenze in Ghana connesse alle elezioni presidenziali e parlamentari tenutesi lunedì scorso nel Paese. I primi risultati, di 7 su 16 regioni, assegnano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ACCRA, 09 DIC - È di 5il bilancio delle violenze inconnesse allepresidenziali e parlamentari tenutesi lunedì scorso nel Paese. I primi risultati, di 7 su 16 regioni, assegnano ...

Ghana: presidente rieletto con il 51% dei voti

Il presidente uscente Nana Akufo-Addo ha vinto con stretto margine le elezioni presidenziali in Ghana. Lo annuncia la commissione elettorale. Addo ha conquistato 6.730.413 voti, pari al 51,59%, il riv ...

