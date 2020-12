Dior: la pre-fall presentata su Twitch (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La collezione pre-fall uomo, firmata Dior, è stata presentata ieri, 8 dicembre, online. Sulla piattaforma della maison e su Twitch, spazio online di gaming, è stato infatti trasmesso un video esclusivo. Qualche tempo fa era stata annunciata la collaborazione tra il direttore creativo della linea uomo, Kim Jones, e il pittore americano Kenny Scharf. Dior, però, per la sua collezione menswear cambia ancora le carte in tavola. Come? Trasmettendo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La collezione pre-uomo, firmata, è stataieri, 8 dicembre, online. Sulla piattaforma della maison e su, spazio online di gaming, è stato infatti trasmesso un video esclusivo. Qualche tempo fa era stata annunciata la collaborazione tra il direttore creativo della linea uomo, Kim Jones, e il pittore americano Kenny Scharf., però, per la sua collezione menswear cambia ancora le carte in tavola. Come? Trasmettendo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Collater_al : Oggi verrà svelata la collezione Pre-Fall 2021 di Dior in collaborazione con Kenny Scharf. Scopri tutti i dettagli… - Ticinomoda_off : Chanel non si fa spaventare dal Covid-19. È infatti prevista per oggi la condivisione online della sfilata Métiers… - Collater_al : Kim Jones sceglie l’artista Kenny Scharf per la Pre-Fall 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Dior pre Dior, la pre-fall sarà trasmessa su Twitch - MFFashion.com MF Fashion Dior: la pre-fall presentata su Twitch

La collezione pre-fall uomo, firmata Dior, è stata presentata ieri, 8 dicembre, online. Sulla piattaforma della maison e su Twitch, spazio online ...

Bella Hadid debutta con pixie cut platino, il taglio corto per attirare l'attenzione

È il classico taglio «vorrei ma non posso», di quelli che richiedono una seria voglia di cambiare. Il pixie cut che ha sfoggiato la modella Bella Hadid sui social è il corto per eccellenza, facile e v ...

La collezione pre-fall uomo, firmata Dior, è stata presentata ieri, 8 dicembre, online. Sulla piattaforma della maison e su Twitch, spazio online ...È il classico taglio «vorrei ma non posso», di quelli che richiedono una seria voglia di cambiare. Il pixie cut che ha sfoggiato la modella Bella Hadid sui social è il corto per eccellenza, facile e v ...