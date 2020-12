D’Amico prosegue il riacquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) –International Shipping ha comunicato di aver riacquistato, tra l’1 e l’8 dicembre 2020, complessivamente 1.003.282, corrispondenti allo 0,081% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 0,0951 euro per azione per un corrispettivo complessivo di 95.457,53 euro. All’8 dicembre, 2020, DIS detiene 12.522.498, corrispondenti all’1,01% del capitale sociale. A Piazza Affari, oggi, chiusura in rosso perche termina la seduta segnando un calo dell’1,40%.