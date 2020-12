Dalla Spagna: “Barcellona-Juve, Koeman all’arbitro: ‘Hai buoni amici in Italia’” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Barcellona non ha ben digerito la sconfitta contro la Juventus nella sfida di Champions League. In particolare, i catalani hanno contestato alcune scelte del direttore di gara. Secondo quanto riportato da Marca, al termine del match l’allenatore blaugrana si sarebbe rivolto all’arbitro Stieler, pronunciando in inglese la frase “Hai buoni amici in Italia“. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell’emittente Movistar +. Koeman non ha nascosto, anche in conferenza stampa, il disappunto per la scelta arbitrale di assegnare il primo rigore ai bianconeri. Oltre al tecnico blaugrana, anche Jordi Alba ha commentato l’arbitraggio della gara. Il difensore del Barcellona, ammonito al 27? del primo tempo, non ha preso bene la decisione del fischietto tedesco e gli avrebbe gridato: “Quanto sei cattivo, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Barcellona non ha ben digerito la sconfitta contro lantus nella sfida di Champions League. In particolare, i catalani hanno contestato alcune scelte del direttore di gara. Secondo quanto riportato da Marca, al termine del match l’allenatore blaugrana si sarebbe rivoltoStieler, pronunciando in inglese la frase “Haiin Italia“. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell’emittente Movistar +.non ha nascosto, anche in conferenza stampa, il disappunto per la scelta arbitrale di assegnare il primo rigore ai bianconeri. Oltre al tecnico blaugrana, anche Jordi Alba ha commentato l’arbitraggio della gara. Il difensore del Barcellona, ammonito al 27? del primo tempo, non ha preso bene la decisione del fischietto tedesco e gli avrebbe gridato: “Quanto sei cattivo, ...

SPAGNA – Tracce di droghe illegali nelle acque di un parco naturale

Persino nei parchi naturali ormai i fiumi ‘falliscono’ il test antidroga. E’ successo in Spagna, dove uno studio pubblicato dalla rivista Analytical and Bioanalytical Chemistry ha trovato tracce di ot ...

