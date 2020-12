Champions League | Inter-Shakhtar Donetsk 0-0 | highlights | voti e tabellino

Leggi su inews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ultimo turno della fase a gironi difinita 0-0 tra: i nerazzurri di Conte fuori dalla competizione Per l’ultima gara della fase a gironi di, Antonio Conte sapeva di dover schierare la miglior formazione in campo. Gli 11 giocatori in maglia nerazzurra avrebbero dovuto dare il tutto per tutto L'articolo proviene da Inews.it.