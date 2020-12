YouTube aggiunge il supporto agli stream live in HDR

(Di martedì 8 dicembre 2020)è ora in grado di supportare glicon HDR, ovviamente a patto di avere un hardware in grado di supportare questo standard. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

YouTube è ora in grado di supportare gli stream live con HDR, ovviamente a patto di avere un hardware in grado di supportare questo standard.Sono davvero tante le novità in arrivo per gli utenti di YouTube che, nello spin-off Music, possono contare su alcune playlist riassuntive del 2020 mentre, nella piattaforma in generale, vedranno l'im ...