Walter Ricciardi | “Guai a dare l’impressione che la zona gialla diventi ‘liberi tutti' ”

(Di martedì 8 dicembre 2020) “Non bisogna allentare troppo presto, oche lasia’. Altrimenti c’è il rischio di un ulteriore aggravamento dell’ondata epidemica. Se invece terremo duro, a gennaio arriverà il calo vero dei nuovi casi, così come quello dei decessi“. Lo ha affermato con forza, consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, in un’intervista all’Adnkronos Salute. “E’ molto importante continuare con il rispetto delle regole, sia a livello individuale che da parte degli organismi istituzionali, perché se si allentano le misure troppo presto non solo non si inverte il trend – ha detto -. Ma il rischio è quello di trovarci di fronte a mesi difficilissimi, in cui Covid ...