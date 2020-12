Sci alpino, i convocati dell’Italia per Val d’Isere. Torna Dominik Paris, c’è anche Innerhofer (Di martedì 8 dicembre 2020) A Val d’Isère, in Francia, sulla pista Oreiller-Killy, dovrebbero disputarsi, meteo permettendo, le prime gare di Coppa del Mondo delle discipline veloci dello sci alpino maschile: discesa sabato 12 e Super-G domenica 13, mentre le prime prove cronometrate scatteranno a partire da domani, mercoledì 9. Alle prove cronometrate risultano iscritti nove azzurri: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Davide Cazzaniga, Florian Schieder, Alexander Prast, Riccardo Tonetti e Guglielmo Bosca. L’Italia può schierare sette atleti in discesa ed otto in Super-G, ma in quest’ultima specialità Alexander Prast ha il posto fisso conquistato l’anno scorso in Coppa Europa. Rientra alle competizioni dunque Dominik Paris, reduce dal lungo stop per la rottura del legamento ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) A Val d’Isère, in Francia, sulla pista Oreiller-Killy, dovrebbero disputarsi, meteo permettendo, le prime gare di Coppa del Mondo delle discipline veloci dello scimaschile: discesa sabato 12 e Super-G domenica 13, mentre le prime prove cronometrate scatteranno a partire da domani, mercoledì 9. Alle prove cronometrate risultano iscritti nove azzurri:, Christof, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Davide Cazzaniga, Florian Schieder, Alexander Prast, Riccardo Tonetti e Guglielmo Bosca. L’Italia può schierare sette atleti in discesa ed otto in Super-G, ma in quest’ultima specialità Alexander Prast ha il posto fisso conquistato l’anno scorso in Coppa Europa. Rientra alle competizioni dunque, reduce dal lungo stop per la rottura del legamento ...

