Paratici: “Caso Suarez? Ho già risposto, non dico altro” (Di martedì 8 dicembre 2020) Poco prima del match di Champions contro il Barcellona, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus. “Barcellona-Juve? Siamo tra i fortunati che possono goderselo in questo palcoscenico meraviglioso. Peccato non ci sia pubblico, speriamo di averlo a breve”. “Mi incuriosisce vedere questa squadra ogni domenica, come migliora, come cresce. Siamo in un percorso e m’incuriosisce l’evoluzione che abbiamo”. Chi è il migliore tra Ronaldo e Messi? “Il migliore? Sono due giocatori che hanno fatto la storia del calcio, vincere gli ultimi 11 Palloni d’Oro, è difficile. dico Ronaldo: gioca con noi e gli vogliamo tutti molto bene. Una persona che conosciamo meglio. Entrambi grandi campioni, è stato un piacere vivere questo periodo di calcio con loro. Avere uno di loro nella nostra squadra è un grande privilegio e ce lo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Poco prima del match di Champions contro il Barcellona, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Fabio, Chief Football Officer della Juventus. “Barcellona-Juve? Siamo tra i fortunati che possono goderselo in questo palcoscenico meraviglioso. Peccato non ci sia pubblico, speriamo di averlo a breve”. “Mi incuriosisce vedere questa squadra ogni domenica, come migliora, come cresce. Siamo in un percorso e m’incuriosisce l’evoluzione che abbiamo”. Chi è il migliore tra Ronaldo e Messi? “Il migliore? Sono due giocatori che hanno fatto la storia del calcio, vincere gli ultimi 11 Palloni d’Oro, è difficile.Ronaldo: gioca con noi e gli vogliamo tutti molto bene. Una persona che conosciamo meglio. Entrambi grandi campioni, è stato un piacere vivere questo periodo di calcio con loro. Avere uno di loro nella nostra squadra è un grande privilegio e ce lo ...

ZZiliani : Calciopoli esplose perchè la Procura di Torino indagando su altro scoprì le malefatte di #Moggi. Il caso #Suarez è… - ZZiliani : Il dibattito sul caso #Suarez/#Paratici/#Juventus da #Caressa è durato meno di uno starnuto. Un pensiero di Piccini… - ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - Ossessionato1 : Paratici sta alla frutta e pure la giornalista in studio che chiede se la squadra ha risentito delle vicende post caso Suarez - Mediagol : Barcellona-#Juventus, Paratici: 'Nostra squadra in crescita. Messi o Ronaldo? Ecco chi scelgo, sul caso Suarez...'… -

