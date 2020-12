Maltempo, si apre una voragine sulla provinciale 101: chiusa al traffico (Di martedì 8 dicembre 2020) Manciano (Grosseto), 8 dicembre 2020 - Una voragine si è creata a causa del Maltempo sul manto stradale della strada provinciale 101, adiacente al ponte sul torrente Elsa nel comune di Manciano (... Leggi su lanazione (Di martedì 8 dicembre 2020) Manciano (Grosseto), 8 dicembre 2020 - Unasi è creata a causa delsul manto stradale della strada101, adiacente al ponte sul torrente Elsa nel comune di Manciano (...

corrmezzogiorno : #Napoli Giugliano, si apre in strada una maxi voragine: isolate cinquanta famiglie - H24Prati : Maltempo, cede l'asfalto di via Angelo Emo. Si apre una voragine, traffico in tilt - - Wilson1970wilso : Non capisco . Studio aperto apre con maltempo di qua maltempo di la . Non e maltempo e il suo tempo .Siamo in inver… - iconameteo : È ALLERTA ROSSA per il rischio di nubifragi e piogge alluvionali. Si apre un weekend difficile per l'Italia, nella… - giulio_galli : RT @RaiNews: Si apre un weekend caratterizzato dal forte maltempo, con neve copiosa, piogge forti e temporali -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo apre Maltempo, si apre una voragine sulla provinciale 101: chiusa al traffico La Nazione Maltempo, si apre una voragine sulla provinciale 101: chiusa al traffico

Manciano (Grosseto), 8 dicembre 2020 - Una voragine si è creata a causa del maltempo sul manto stradale della strada provinciale 101, adiacente al ponte sul torrente Elsa nel comune di Manciano (Gross ...

Si apre una voragine in una strada del Grossetano

Si è creata una voragine in una strada in provincia di Grosseto. È successo a Manciano, sulla sp101 adiacente al torrente Elsa, a causa del maltempo. La ...

Manciano (Grosseto), 8 dicembre 2020 - Una voragine si è creata a causa del maltempo sul manto stradale della strada provinciale 101, adiacente al ponte sul torrente Elsa nel comune di Manciano (Gross ...Si è creata una voragine in una strada in provincia di Grosseto. È successo a Manciano, sulla sp101 adiacente al torrente Elsa, a causa del maltempo. La ...