Lutto nel cinema | morta Natalie Desselle Reid a soli 53 anni

(Di martedì 8 dicembre 2020) Gravenel mondo del: a53, dopo aver combattuto contro la malattia, èl’attricenel mondo del. A53l’attricedopo aver combattuto contro la malattia. Attrice comica, era molto conosciuta per aver interpretato il ruolo di Eve L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RoccoColombo2 : Lutto nel mondo della scuola. Si è spenta la prof.ssa Loredana Guida, docente dell’ITT di Montesano - zazoomblog : Coronavirus: altro lutto nel mondo della sanità - #Coronavirus: #altro #lutto #mondo - belzebu08 : Lutto nel mondo della scuola. Si è spenta la prof.ssa Loredana Guida, docente dell’ITT di Montesano… - Ravenna24ore : Lutto nel mondo della letteratura romagnola: si è spento Giovanni Pini, il professore, aveva 91 anni - reteversilia : Muore nel sonno a 60 anni, Capraia in lutto: «Addio Giacomo, il barista di tutta l'isola» -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

ondanews

Lutto a Milano a seguito della scomparsa di Giuseppe Travaini, conosciuto in città anche come il re dei panettoni, morto in un incidente stradale ...Grave lutto nel mondo del cinema: a soli 53 anni, dopo aver combattuto contro la malattia, è morta l’attrice Natalie Desselle Reid. Natalie Desselle Reid morta a 53 anni – Foto Instagram da https://ww ...